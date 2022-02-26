Google удалил сотни каналов и тысячи видео на YouTube из-за ситуации на Украине

Вашингтон, 26 февраля. Компания Google приняла решение удалить ряд каналов и видеороликов на хостинге YouTube. Соответствующую информацию предоставило руководство организации.

Удаление каналов и видеороликов связано с событиями, которые происходят на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о старте спецоперации по защите Донбасса. В компании не уточнили, какого характера был контент на YouTube.

Являются ли удаленные каналы российскими, неизвестно. Но социальная сеть Facebook подвергла цензуре ряд отечественных изданий. В качестве ответной меры Роскомнадзор приступил к замедлению трафика платформы.