Глава МИД ЛНР призвал Киев сдержать националистов на Украине

Луганск, 26 февраля. Глава Министерства иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего дал прокомментировал готовность Украине к переговорам с Россией.

Киеву следует сдерживать националистов на территории страны. Это условие необходимо для начала переговоров с Москвой, считает глава МИД ЛНР.

По его словам, именно эти элементы стимулируют агрессивное и неадекватное поведение украинских военных. Националисты способствуют увеличению обстрелов.

«Если вы говорите о готовности к переговорам, сдержите тех националистов, которые стимулируют вот такие абсолютно неадекватные действия украинских военных», — высказался он в эфире Первого канала.

Ранним утром 24 февраля Россия приступила к специальной операции в Донбассе. Ее целью является демилитаризация Украины и остановка кровопролитий в ЛНР и ДНР.