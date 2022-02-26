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Производитель Dell приостановит продажу электроники в России и на Украине

Политика
Производитель Dell приостановит продажу электроники в России и на Украине
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Вашингтон, 26 февраля. Американский производитель бытовой техники и электроники Dell принял решение о приостановке продаж своей продукции на территории Украины. То же касается и магазинов в России, сообщили в компании.

Данное решение связано с непростой ситуацией на Украине. Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о начале военной операции в Донбассе. По его словам, она была вынужденной. Цель операции — защитить жизни мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также провести демилитаризацию Украины.

Работу в России ранее приостановила американская компания iHerb. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте интернет-магазина.

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