Псаки: вооруженный конфликт с Россией не представляет интереса для США

Вашингтон, 26 февраля. Вашингтон не намерен отправлять своих военных на Украину для урегулирования ситуации. Это не входит в интересы США, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки выступила перед журналистами на брифинге. Она прокомментировала обострение ситуации на Украине и проведение Россией спецоперации по защите Донбасса. По ее словам, Вашингтон не заинтересован в вооруженном конфликте с Москвой.

Соединенные Штаты готовы ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соответствующую информацию ранее подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.