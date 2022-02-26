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Псаки: вооруженный конфликт с Россией не представляет интереса для США

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 00:44
Политика
Псаки: вооруженный конфликт с Россией не представляет интереса для США
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 26 февраля. Вашингтон не намерен отправлять своих военных на Украину для урегулирования ситуации. Это не входит в интересы США, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки выступила перед журналистами на брифинге. Она прокомментировала обострение ситуации на Украине и проведение Россией спецоперации по защите Донбасса. По ее словам, Вашингтон не заинтересован в вооруженном конфликте с Москвой.

Соединенные Штаты готовы ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соответствующую информацию ранее подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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