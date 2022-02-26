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Спецкор Сладков в Донбассе

Зеленский выразил готовность говорить о мире и прекращении огня с Путиным

Политика
Зеленский выразил готовность говорить о мире и прекращении огня с Путиным
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение российского коллеги Владимира Путина. Он сообщил, что готов переговорить о мире и прекращении огня , заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Ранее Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Глава государства обосновал это решение необходимостью демилитаризации и денацификации Украины. Известно также, что лидеры Донецкой и Луганской республик обращались к российскому президенту с просьбой о помощи из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

Посредником в переговорах российской и украинской сторон может стать премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Соответствующее предложение выдвинул он лично.

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