Зеленский выразил готовность говорить о мире и прекращении огня с Путиным

Киев, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение российского коллеги Владимира Путина. Он сообщил, что готов переговорить о мире и прекращении огня , заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Ранее Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Глава государства обосновал это решение необходимостью демилитаризации и денацификации Украины. Известно также, что лидеры Донецкой и Луганской республик обращались к российскому президенту с просьбой о помощи из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

Посредником в переговорах российской и украинской сторон может стать премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Соответствующее предложение выдвинул он лично.