Брюссель, 26 февраля. Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство страны в организации. Комментарий по этому поводу выпустил МИД РФ.

Существование организации бессмысленно в данном контексте, уверны дипломаты. Без участия Москвы повестка будет неточной. Некоторые и вовсе уверены, что до Европы в таком случае не будет доноситься правда.

Меры были приняты после решения президента России Владимира Путина начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В своем обращении национальный лидер отметил, что целью операции не является оккупация территорий. Однако западные страны все равно решили протестовать.