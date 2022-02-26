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МИД России заявил о бессмысленности Совета Европы без участия в нем Москвы

Политика
МИД России заявил о бессмысленности Совета Европы без участия в нем Москвы
wikipedia.org  /  Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl

Брюссель, 26 февраля. Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство страны в организации. Комментарий по этому поводу выпустил МИД РФ. 

Существование организации бессмысленно в данном контексте, уверны дипломаты. Без участия Москвы повестка будет неточной. Некоторые и вовсе уверены, что до Европы в таком случае не будет доноситься правда.

Меры были приняты после решения президента России Владимира Путина начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В своем обращении национальный лидер отметил, что целью операции не является оккупация территорий. Однако западные страны все равно решили протестовать.

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