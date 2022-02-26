Пентагон: США изучают пути оказания помощи Украине в сфере безопасности

Вашингтон, 26 февраля. США намерены продолжить поддерживать Украину в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Сейчас американская сторона занимается изучением возможности продолжения оказания этой помощи, отметил представитель оборонного ведомства США.

«Мы собираемся предоставлять дополнительную помощь в сфере безопасности для Украины. Как это будет осуществляться все еще прорабатывается», — заявил он в ходе брифинга.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Это стало ответом на просьбу от помощи от руководства Донецкой и Луганской народных республик. После этого многие западные страны, включая США, ввели санкции против России.