Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 01:35
01:33
Общество
ЕС приостановит упрощенную выдачу виз гражданам России
01:31
Армия
Минобороны России опровергло информацию о взломе сайта хакерами Anonymоus
01:27
Политика
Зеленский предупредил украинцев о «тяжелой ночи»
01:23
Политика
Депутат Водолацкий: «Неонацисты будут гнать солдат ВСУ как пушечное мясо»
01:21
Политика
Зеленский: Киев договорился с мировыми лидерами о новой «значительной» помощи Украине
01:21
Политика
Подоляк: Путин и Зеленский могут обсудить нейтральный статус Украины «с пакетом гарантий»
01:15
Политика
Премьер-министр Канады признал бессмысленность санкций против Путина
01:10
Общество
Портал «Страна.ua» сообщил об опустевших полках в магазинах Киева
01:06
Политика
Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Москвой
01:05
Политика
МИД России: отношения с Западом приблизились к точке невозврата
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Пентагон: США изучают пути оказания помощи Украине в сфере безопасности

Политика
Пентагон: США изучают пути оказания помощи Украине в сфере безопасности
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 26 февраля. США намерены продолжить поддерживать Украину в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Сейчас американская сторона занимается изучением возможности продолжения оказания этой помощи, отметил представитель оборонного ведомства США.

«Мы собираемся предоставлять дополнительную помощь в сфере безопасности для Украины. Как это будет осуществляться все еще прорабатывается», — заявил он в ходе брифинга.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Это стало ответом на просьбу от помощи от руководства Донецкой и Луганской народных республик. После этого многие западные страны, включая США, ввели санкции против России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пентагон: США изучают пути оказания помощи Украине в сфере безопасности
украина сша донбасс пентагон
Комментировать