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Премьер Израиля может стать посредником Зеленского в переговорах с Россией

Политика
Премьер Израиля может стать посредником Зеленского в переговорах с Россией
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к израильскому премьеру Нафтали Беннету. Он попросил стать его посредником на переговорах с Россией, сообщило агентство УНИАН.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ЛДНР. На фоне обострившейся ситуации он объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Для предотвращения военных столкновений Зеленский заявил о готовности провести переговоры.

«Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ», — отмечает украинское агентство.

По информации пресс-секретаря главы Украины Сергея Никифорова, Киев и Москва выбирают место и время для проведения переговоров. Стороны будут консультироваться по урегулированию кризиса.

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