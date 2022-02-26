Премьер Израиля может стать посредником Зеленского в переговорах с Россией

Киев, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к израильскому премьеру Нафтали Беннету. Он попросил стать его посредником на переговорах с Россией, сообщило агентство УНИАН.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ЛДНР. На фоне обострившейся ситуации он объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Для предотвращения военных столкновений Зеленский заявил о готовности провести переговоры.

«Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ», — отмечает украинское агентство.

По информации пресс-секретаря главы Украины Сергея Никифорова, Киев и Москва выбирают место и время для проведения переговоров. Стороны будут консультироваться по урегулированию кризиса.