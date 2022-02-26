Пресс-секретарь Зеленского: Россия и Украина обсуждают место и время переговоров

Киев, 26 февраля. Киев и Москва консультируются о месте и времени проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Никифоров также заявил, что Украина не отказывалась от переговоров с Россией по прекращению огня. Пресс-секретарь Зеленского утверждает, что завершение боевых действий и мир – постоянная позиция Киева.

«Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь», — подчеркнул Сергей Никифоров.

В четверг было объявлено о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин назвал такую меру вынужденной и подчеркнул, что целью спецоперации является «демилитаризация и денацификация Украины».