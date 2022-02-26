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Художник и музыкант Герман Виноградов скончался на 65-м году жизни

Общество
Художник и музыкант Герман Виноградов скончался на 65-м году жизни
pixabay.com

Москва, 26 февраля. Художник и музыкант Герман Виноградов скончался в Москве на 65-м году жизни. Он прославился как один из лидеров российского андеграунда.

Известно, что ранее он был госпитализирован с геморрагическим инсультом. Тогда же художник впал в кому, из-за чего был переведен в реанимацию. Медицинские работники оценивали состоянии музыканта как критическое.

Наибольшую знаменитость Виноградову принесли 1980-е годы. Тогда он покорил публику своими оригинальными перформансами и музыкальными концертами. Художник также изобрел свой жанр, которому дал название Бикапо.

Ранее из жизни ушел первый диджей Советского Союза Эдуард Срапионов. В народе он получил прозвище техно-шамана и генератора параллельных звуков.

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