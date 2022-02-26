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Власти Болгарии решили закрыть небо для российских самолетов

Политика
Власти Болгарии решили закрыть небо для российских самолетов
pexels.com  /  Jimmy Chan

София, 26 февраля. Российским авиакомпаниям запретят пролетать над территорией Болгарии. Соответствующее решение приняли власти государства.

Решение Болгарии закрыть небо для России связано с проведением спецоперации в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Ранее это же решение приняли в Чехии. Воздушное пространство будет закрыто с 26 февраля.

Закрытие воздушного пространства может спровоцировать рост стоимости путевок в Грецию и на Кипр. Большинство российских авиакомпаний пролетают над Чехией и Польшей, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

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донбасс самолет запрет болгария
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