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ВСУ уничтожили жизненно важную инфраструктуру под Харьковом

Армия
ВСУ уничтожили жизненно важную инфраструктуру под Харьковом
piqsels.com

Харьков, 26 февраля. Вооруженные силы Украины подорвали дамбу Печенежского водохранилища рядом с Харьковом, чтобы остановить продвижение сил России.

Военные разрушили жизненно важную инфраструктуру, несмотря на нужды украинцев, проживающих в городе. О намечающемся подрыве заранее сообщил глава Печенежского сельсовета Александр Гусаров.

Более чем 250 местным жителям было приказано оставить свои дома и уехать к родственникам. В противном случае люди могли оказаться затопленными вместе с жилищами, сообщает worldandwe.

Внедренные в ВСУ националисты пытаются принудить украинских солдат к вооруженному конфликту с Россией. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог Александр Асафов.

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