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Байден: двери НАТО будут открытыми для разделяющих ценности Альянса стран

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 00:19
Политика
Байден: двери НАТО будут открытыми для разделяющих ценности Альянса стран
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 26 февраля. Североатлантический альянс будет готов принять те страны, которые разделяют его ценности. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. США намерены поддерживать Киев, а НАТО предоставлять военную помощь.

«Двери НАТО продолжат быть открытыми для тех европейских государств, которые разделяют ценности Альянса», — заявил президент Джо Байден.

Москва обеспокоена планами по расширению Североатлантического альянса. Власти Китая призвали учитывать законные требования России по безопасности на фоне происходящего.

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донбасс нато байден
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