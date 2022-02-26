Байден: двери НАТО будут открытыми для разделяющих ценности Альянса стран

Вашингтон, 26 февраля. Североатлантический альянс будет готов принять те страны, которые разделяют его ценности. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. США намерены поддерживать Киев, а НАТО предоставлять военную помощь.

«Двери НАТО продолжат быть открытыми для тех европейских государств, которые разделяют ценности Альянса», — заявил президент Джо Байден.

Москва обеспокоена планами по расширению Североатлантического альянса. Власти Китая призвали учитывать законные требования России по безопасности на фоне происходящего.