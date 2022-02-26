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США не уточнили свою роль в отказе Киева от переговоров с Москвой в Минске

Политика
США не уточнили свою роль в отказе Киева от переговоров с Москвой в Минске
pixabay.com

Киев, 26 февраля. Госдепартамент США не стал отвечать на вопрос, вынуждал ли Вашингтон Киев отказаться от переговорного процесса с Россией в Минске.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил готовность направить российскую делегацию в белорусскую столицу для проведения переговоров с Украиной о прекращении огня. Однако Киев предложил перенести беседу на территорию Варшавы, а потом вовсе отказался от этой идеи. Вероятно, на это решение мог повлиять Вашингтон.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев взял паузу, чтобы обдумать предложение. Предполагается, что разговор по этому поводу продолжится завтра.

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