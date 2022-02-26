Минобороны: российские войска вошли в запорожский Мелитополь

Мелитополь, 26 февраля. Российские военные подразделения взяли под свой контроль город на юге Запорожской области Украины. Военнослужащие вступили в населенный пункт, не встречая сопротивления, сообщило Минобороны России.

Вечером в пятницу российские солдаты вошли в город после высадки морского десанта в районе Азовского (Украина). Мелитопольцы приветствовали россиян, а ряд горожан старшего возраста вышел на улицы города с красными флагами.

В четверг Москва дала старт специальной военной операции в Донбассе, целью которой является «демилитаризация и денацификация Украины». Президент России Владимир Путин на этот счет заявлял, что спецоперация – вынужденная мера, а украинские власти не оставили РФ иного выбора.