Байден приказал развернуть дополнительные силы США в Европе

Вашингтон, 26 февраля. США поддержат своих союзников по НАТО развертыванием дополнительных американских сил в Европе, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Американский президент в очередной раз обвинил Россию в создании угроз для международного мира и безопасности. НАТО при этом, по словам Байдена, «выступает за свободу и демократию».

«Как я заявил вчера, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Наша приверженность статье 5 устава альянса незыблема. Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО», — заявил глава Белого дома.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины для оказания помощи республикам Донбасса. На фоне этих событий ряд европейских и западных стран ввели санкции против Москвы.