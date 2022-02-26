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Серия мощных взрывов прогремела в центральном районе Донецка

Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в центральном районе Донецка
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Донецк, 26 февраля. Жители Донецка сообщили о серии мощных взрывов в городе. Отмечается, что они приближаются к центральной части города.

Ранее под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины уже находился Киевский район Донецка, передает РИА Новости.

Главы Донецкой и Луганской народных республик ранее попросили о помощи президента России Владимира Путина. В связи с этим была начата военная операция в Донбассе. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация Украины и защита населения Донбасса.

Огонь со стороны ВСУ уже приводил к человеческим жертвам и ранениям. Так, три человека пострадали в результате обстрела украинской армией жилых домов и социальных объектов.

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