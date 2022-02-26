Лондон запретил частным российским самолетам совершать рейсы в Великобританию

Лондон, 26 февраля. Российские частные самолеты не смогут совершать рейсы в Соединенное королевство Великобритании. Соответствующее решение вынесло министерство транспорта страны.

Запрет связан с недавним обращением российского президента Владимира Путина, который объявил начало военной операции в Донбассе. Подобный шаг он назвал вынужденным и необходимым. По его словам, Россия преследует цель демилитаризации Украины и защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее ограничения британских властей коснулись российскую компанию «Аэрофлот». В связи с этим перевозчик принял решение о приостановке полетов в страну до 23 мая.