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Лондон запретил частным российским самолетам совершать рейсы в Великобританию

Общество
Лондон запретил частным российским самолетам совершать рейсы в Великобританию
ak-krasavia.ru  /  Пресс-служба авиакомпании «Красавиа»

Лондон, 26 февраля. Российские частные самолеты не смогут совершать рейсы в Соединенное королевство Великобритании. Соответствующее решение вынесло министерство транспорта страны.

Запрет связан с недавним обращением российского президента Владимира Путина, который объявил начало военной операции в Донбассе. Подобный шаг он назвал вынужденным и необходимым. По его словам, Россия преследует цель демилитаризации Украины и защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее ограничения британских властей коснулись российскую компанию «Аэрофлот». В связи с этим перевозчик принял решение о приостановке полетов в страну до 23 мая.

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великобритания донбасс запрет частные самолеты
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