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Захарова объяснила, какой именно диалог с Россией имели в виду страны Запада

Политика
Захарова объяснила, какой именно диалог с Россией имели в виду страны Запада
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 26 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Запад если и планировал вести диалог с Россией по безопасности, то только «с позиции сильных и продвинутых».

Захарова считает, что лидеры западных государств не готовились к конструктивному обсуждению ситуации на Украине с Кремлем. В их понимании диалог с Москвой — это поучительный диалог, резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее в российском ведомстве прокомментировали «истерику» зарубежных стран вокруг спецоперации России по защите жителей Донбасса. Позицию Запада и США дипломаты охарактеризовали «закрытием дверей».

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