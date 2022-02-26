Захарова объяснила, какой именно диалог с Россией имели в виду страны Запада

Москва, 26 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Запад если и планировал вести диалог с Россией по безопасности, то только «с позиции сильных и продвинутых».

Захарова считает, что лидеры западных государств не готовились к конструктивному обсуждению ситуации на Украине с Кремлем. В их понимании диалог с Москвой — это поучительный диалог, резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее в российском ведомстве прокомментировали «истерику» зарубежных стран вокруг спецоперации России по защите жителей Донбасса. Позицию Запада и США дипломаты охарактеризовали «закрытием дверей».