Власти ДНР заявили об обстреле Докучаевска со стороны украинских силовиков

Докучаевск, 26 февраля. Украинские войска выпустили порядка восьми мин по населенному пункту Докучаевск. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ситуация в Донбассе накалилась в последние дни. Президент РФ Владимир Путин принял ряд важных решений, среди которых признание независимости ЛДНР и начало спецоперации по демилитаризации Украины.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ. По направлению населенного пункта Докучаевск выпущено восемь мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении властей ДНР.

Ранее украинские силовики выпустили пять снарядов по поселку Верхнеторецкое. Их калибр составлял 122 миллиметра. Инцидент произошел в 21:25 по местному времени, сообщили власти ДНР.