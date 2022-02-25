МИД России прокомментировал раздачу оружия властями Украины

Москва, 25 февраля. Министерство иностранных дел России отреагировало на новость о раздаче оружия украинской властью гражданскому населению.

В МИД РФ назвали сложившуюся на Украине ситуацию с раздачей боевого оружия «концом». Власти Украины приняли решение вооружить население из-за спецоперации России в Донбассе.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля сообщил гражданам страны, что другого выхода не было. Сложившаяся ситуация требовала решительных и незамедлительных действий. Минобороны России сообщило, что не наносит ударов по мирному населению. Днем 25 февраля из-за обстрела ВСУ погибли два гражданских человека.