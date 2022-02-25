Главы МИД Украины и Германии договорились усилить давление на Россию

Киев, 25 февраля. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Киевский дипломат сообщил об итогах беседы.

Стороны обсудили дальнейшие шаги на фоне специальной военной операции Москвы в Луганской и Донецкой народных республиках. Кулеба и Бербок договорились усиливать давление на Россию.

Глава МИД Украины накануне пытался попасть в родную страну из США. Киев 24 февраля закрыл воздушное пространство из-за спецоперации в Донбассе. Министр долетел до одного из европейских городов, а в Киев ехал наземным транспортом.

Спецоперация России началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана защитить ЛДНР.