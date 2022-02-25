Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 00:04
23:53
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки подтвердила ввод санкций против Путина и Лаврова
23:53
Армия
МИД России прокомментировал раздачу оружия властями Украины
23:52
Политика
«Все в пыли и осколках»: в Донецке объявили о рекордном числе жертв за последние несколько лет
23:50
Политика
Главы МИД Украины и Германии договорились усилить давление на Россию
23:50
Политика
Захарова: антироссийские санкции являются свидетельством бессилия Запада
23:50
ФАН-ТВ
Плодотворный день: в Ростове-на-Дону раздали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
23:47
Общество
Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook
23:39
Общество
Артисты Большого театра не смогут поехать в Лондон на гастроли из-за ситуации в Донбассе
23:39
Общество
«Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полетов в Прагу и Варшаву
23:39
Весь мир
Знающие люди: почему Ливия встала в один ряд поддерживающих решение России по ЛДНР
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Главы МИД Украины и Германии договорились усилить давление на Россию

Политика
Главы МИД Украины и Германии договорились усилить давление на Россию
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 25 февраля. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Киевский дипломат сообщил об итогах беседы.

Стороны обсудили дальнейшие шаги на фоне специальной военной операции Москвы в Луганской и Донецкой народных республиках. Кулеба и Бербок договорились усиливать давление на Россию.

Глава МИД Украины накануне пытался попасть в родную страну из США. Киев 24 февраля закрыл воздушное пространство из-за спецоперации в Донбассе. Министр долетел до одного из европейских городов, а в Киев ехал наземным транспортом.

Спецоперация России началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана защитить ЛДНР.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Главы МИД Украины и Германии договорились усилить давление на Россию
украина донбасс кулеба Бербок
Комментировать