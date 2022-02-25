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Захарова: антироссийские санкции являются свидетельством бессилия Запада

Политика
Захарова: антироссийские санкции являются свидетельством бессилия Запада
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 25 февраля. Власти Великобритании и другие страны Запада ввели ограничительные меры в отношении России. Но все это говорит об их бессилии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Санкции со стороны западных стран связаны с военной спецоперацией по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Соответствующее решение объявил президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля.

«Санкции в отношении президента и министра иностранных дел РФ свидетельство бессилия стран Запада», — ответила Захарова.

Британские власти раннее ввели санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Но по словам Марии Захаровой, они не являются эффективными, так как у главы страны и министра нет счетов в Соединенном Королевстве.

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