Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook

Москва, 25 февраля. Роскомнадзор приступил к замедлению трафика социальной сети Facebook на территории России.

Об этом сообщили представители надзорного ведомства. Решение об ограничении работы ресурса в стране было принято ранее. Основанием для этой меры стало нарушение прав и свобод человека со стороны Facebook. Социальная сеть заблокировала аккаунты ряда российских СМИ.

Ответ на требование властей РФ о снятии ограничений дал вице-президент компании Meta, которой принадлежит Facebook, Ник Клегг. Он заявил, предписание не будет удовлетворено.