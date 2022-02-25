Артисты Большого театра не смогут поехать в Лондон на гастроли из-за ситуации в Донбассе

Лондон, 25 февраля. Лондонский королевский театр «Ковент-Гарден» заявил, что не сможет принять с гастролями артистов Большого театра.

Об отмене гастролей российских артистов театр «Ковент-Гарден» сообщил агентству ТАСС. Такое решение приняли из-за спецоперации в Донбассе, которую проводят по решению президента Владимира Путина. Глава государства подчеркнул в обращении к гражданам страны, что другого выбора не было в сложившейся ситуации.

Ранее организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» заявили, что в 2022 году Россия не сможет участвовать в музыкальном мероприятии.