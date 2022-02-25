«Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полетов в Прагу и Варшаву

Прага, 25 февраля. «Аэрофлот» принял решение о приостановке полетов в Прагу и Варшаву. Соответствующие меры продлятся до 28 марта, сообщили в компании.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о начале военной операции в Донбассе. По словам главы государства, данный шаг является необходимым. Он направлен на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также на демилитаризацию Украины.

В связи с этим ранее «Аэрофлот» также заявил о приостановке полетов в Дублин и Лондон. Ограничения действительны до 23 мая.