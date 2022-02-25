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«Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полетов в Прагу и Варшаву

Общество
«Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полетов в Прагу и Варшаву
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Прага, 25 февраля. «Аэрофлот» принял решение о приостановке полетов в Прагу и Варшаву. Соответствующие меры продлятся до 28 марта, сообщили в компании.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о начале военной операции в Донбассе. По словам главы государства, данный шаг является необходимым. Он направлен на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также на демилитаризацию Украины.

В связи с этим ранее «Аэрофлот» также заявил о приостановке полетов в Дублин и Лондон. Ограничения действительны до 23 мая.

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