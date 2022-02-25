Китай призвал учитывать законные требования России по безопасности из-за расширения НАТО

Пекин, 25 февраля. Мировое сообщество должно учитывать законные требования России в сфере безопасности. С таким призывом выступило министерство иностранных дел Китая.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва обеспокоена расширением Североатлантического альянса (НАТО). В связи с этим РФ требует вернуть инфраструктуру военного блока к состоянию конца XX века и отказаться от поставок оружия на Украину. Пекин также призвал ООН играть конструктивную роль в решении украинского вопроса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 февраля заявил, что военный блок расширяется на восток. Он добавил: военные действия на Украине не будут распространяться на страны Альянса.