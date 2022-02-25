Постпред России при ЕС Чижов допустил появление на Украине нового правительства

Москва, 25 февраля. Новое правительство может появиться на Украине. Такое предположение высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Чижов считает, что у новой украинской власти будет шанс провести переговоры о мире с ДНР и ЛНР. Последние восемь лет ситуация в Донбассе была напряженной. Ранее постпред РФ при ЕС заявил, что президента Украины Владимира Зеленского в будущем может ждать трибунал.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале вынужденной спецоперации по освобождению Донбасса. Глава государства подчеркнул, что другого выбора в сложившейся ситуации просто не было.