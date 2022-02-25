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Постпред России при ЕС Чижов допустил появление на Украине нового правительства

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 23:45
Политика
Постпред России при ЕС Чижов допустил появление на Украине нового правительства
Global Look Press  /  Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Москва, 25 февраля. Новое правительство может появиться на Украине. Такое предположение высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Чижов считает, что у новой украинской власти будет шанс провести переговоры о мире с ДНР и ЛНР. Последние восемь лет ситуация в Донбассе была напряженной. Ранее постпред РФ при ЕС заявил, что президента Украины Владимира Зеленского в будущем может ждать трибунал.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале вынужденной спецоперации по освобождению Донбасса. Глава государства подчеркнул, что другого выбора в сложившейся ситуации просто не было.

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