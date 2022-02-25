США не намерены вести переговоры по стратегической стабильности с Россией

Вашингтон, 25 февраля. Государственный департамент США заявил о неготовности вести диалог с Россией по вопросам стратегической безопасности.

До этого в Госдепе заявляли, что не готовы идти на уступки России в вопросах безопасности. Власти США собираются обсуждать дальнейшие решения лишь со странами партнерами по НАТО.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать Украине военную помощь. Она, в частности, будет включать технику для противостояния России, сообщили в Госдепе.