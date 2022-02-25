Ресторан русской кухни в Вашингтоне подвергся налету

Вашингтон, 25 февраля. Неизвестные разгромили ресторан русской кухни в столице Соединенных Штатов.

Злоумышленники побили стекла в заведении и устроили погром. Флаг Российской Федерации, который висел в ресторане, также оказался сорван. При этом неизвестные не стали трогать аналогичный государственный символ США.

Это не единственный эпизод противоправных действий в отношении российских предприятий за рубежом. Сбербанк объявил о временном закрытии всех своих отделений в Чехии. Причиной стали нападения на сотрудников банка в нескольких городах.