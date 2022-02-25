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Ресторан русской кухни в Вашингтоне подвергся налету

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 23:29
Происшествия
Ресторан русской кухни в Вашингтоне подвергся налету
pixabay.com  /  Free-Photos

Вашингтон, 25 февраля. Неизвестные разгромили ресторан русской кухни в столице Соединенных Штатов.

Злоумышленники побили стекла в заведении и устроили погром. Флаг Российской Федерации, который висел в ресторане, также оказался сорван. При этом неизвестные не стали трогать аналогичный государственный символ США.

Это не единственный эпизод противоправных действий в отношении российских предприятий за рубежом. Сбербанк объявил о временном закрытии всех своих отделений в Чехии. Причиной стали нападения на сотрудников банка в нескольких городах.

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сша нападение ресторан русской кухни
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