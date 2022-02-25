Госдеп: интересы национальной безопасности США требуют продолжения диалога с Россией

Вашингтон, 25 февраля. Вашингтону необходимо продолжать вести диалог с Москвой, несмотря на спецоперацию в Донбассе. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

По его словам, дипломатическое взаимодействие с Москвой в нынешних условиях отвечает национальным интересам американского государства. Но дальнейшие военные действия лишь усугубляют ситуацию, подчеркнули в Госдепе.

Однако, по последней информации, Вашингтон планирует ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет телеканал CNN.