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Госдеп: интересы национальной безопасности США требуют продолжения диалога с Россией

Политика
Госдеп: интересы национальной безопасности США требуют продолжения диалога с Россией
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 25 февраля. Вашингтону необходимо продолжать вести диалог с Москвой, несмотря на спецоперацию в Донбассе. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

По его словам, дипломатическое взаимодействие с Москвой в нынешних условиях отвечает национальным интересам американского государства. Но дальнейшие военные действия лишь усугубляют ситуацию, подчеркнули в Госдепе.

Однако, по последней информации, Вашингтон планирует ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет телеканал CNN.

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