Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 00:04
23:53
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки подтвердила ввод санкций против Путина и Лаврова
23:53
Армия
МИД России прокомментировал раздачу оружия властями Украины
23:52
Политика
«Все в пыли и осколках»: в Донецке объявили о рекордном числе жертв за последние несколько лет
23:50
Политика
Главы МИД Украины и Германии договорились усилить давление на Россию
23:50
Политика
Захарова: антироссийские санкции являются свидетельством бессилия Запада
23:50
ФАН-ТВ
Плодотворный день: в Ростове-на-Дону раздали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
23:47
Общество
Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook
23:39
Общество
Артисты Большого театра не смогут поехать в Лондон на гастроли из-за ситуации в Донбассе
23:39
Общество
«Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полетов в Прагу и Варшаву
23:39
Весь мир
Знающие люди: почему Ливия встала в один ряд поддерживающих решение России по ЛДНР
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Абхазия официально признала ЛДНР

Политика
Абхазия официально признала ЛДНР
pixabay.com  /  user:1966666

Сухум, 25 февраля. Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что страна официально признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Бжания ранее поддержал решение России о признании независимости ЛДНР. Теперь к этому шагу пришла и Абхазия. Президент страны подписал соответствующие указы.

Президент России Владимир Путин после признания республик объявил о начале спецоперации в Донбассе, которая направлена на освобождение региона от гнета Киева. Глава государства отметил, что мера является вынужденной и не направлена на оккупацию Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Абхазия официально признала ЛДНР
донбасс абхазия лднр
Комментировать