Абхазия официально признала ЛДНР

Сухум, 25 февраля. Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что страна официально признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Бжания ранее поддержал решение России о признании независимости ЛДНР. Теперь к этому шагу пришла и Абхазия. Президент страны подписал соответствующие указы.

Президент России Владимир Путин после признания республик объявил о начале спецоперации в Донбассе, которая направлена на освобождение региона от гнета Киева. Глава государства отметил, что мера является вынужденной и не направлена на оккупацию Украины.