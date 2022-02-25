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Кадыров предрек скорое освобождение Украины от «насилий и убийств»

Политика
Кадыров предрек скорое освобождение Украины от «насилий и убийств»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Грозный, 25 февраля. Освобождение Украины от «насилий и убийств» можно будет ожидать уже в ближайшие дни, выразил уверенность глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он опубликовал соответствующий пост в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас в соседнем государстве скрывается множество террористов, которые совершали убийства людей и в Чеченской Республике, написал Кадыров.

«Есть среди них и те, которые в Чеченской Республике убивали наших братьев, сестер, женщин, детей и стариков, а потом сбежали от ответственности в Европу под покровительство разных спецслужб», — высказался он.

Кадыров выразил мнение, что скоро ситуация кардинально изменится. Многомиллионный народ Украины избавится от «насилия и убийств», заключил глава Чечни.

Утром 24 февраля Россия приступила к специальной операции по демилитаризации Украины. В своем обращении к гражданам РФ глава государства Владимир Путин назвал этот шаг вынужденной мерой и подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести режима в Киеве. Жители Крыма объяснили, почему поддерживают операцию РФ на Украине.

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