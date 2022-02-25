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«Все в пыли и осколках»: в Донецке объявили о рекордном числе жертв за последние несколько лет

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 23:55
Политика
«Все в пыли и осколках»: в Донецке объявили о рекордном числе жертв за последние несколько лет
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Донбасс не помнит таких больших потерь среди местных жителей: только за один день в Донецкой народной республике объявили о четверых погибших и 11 раненых мирных жителях. Как сообщает специальный корреспондент ФАН Александр Сладков, с утра, 25 февраля, украинская артиллерия сначала выпустила 152 мм снаряд по МОУ Школа № 50 в Горловке, а потом буквально сразу после артиллерийского налета выстрелила в дом, расположенный на улице Тарханова в Киевском районе.

В результате обстрела погибли две учительницы и еще одна женщина 1971-го года рождения. На улицу Тарханова электрики и специалисты газовой службы прибыли, чтобы вернуть в здание освещение и перекрыть газ. Также они заварили поврежденные осколками трубы.

«Супруг рассказывает, что она вышла, посидела и в дом прилетел снаряд. Женщина 1971 года рождения. Все в пыли, все прошито осколками ― побиты лавочки, забор и стены. Дом обычный, не богатых людей. Пахнет газом. Очень кровавая неделя для последних лет Донецка», ― передает специальный корреспондент ФАН Александр Сладков.

У коммунальщиков Донецка в этой войне свои потери ― более 40 сотрудников ЖКХ столицы ДНР погибли на месте при выполнении служебных обязанностей.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина оказалась в геополитическом одиночестве. По мнению собеседника, Запад указал Киеву на его истинное место.

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