МЧС: города ДНР останутся без воды из-за отключения насосной станции

Донецк, 25 февраля. Города Донецкой Народной Республики останутся без водоснабжения. Причиной стало отключение насосной станции от электроснабжения, сообщил глава регионального МЧС Алексей Кострубицкиий.

Согласно информации ведомства, МЧС и коммунальные службы ДНР будут подвозить воду к населенным пунктам с целью предотвращения гуманитарной катастрофы. Насколько долго будет сохраняться данная ситуация, не уточняется.

«Была обесточена насосная станция 3 подъема канала "Северский Донец — Донбасс" - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, без воды останутся города ДНР», — предупредил Кострубицкий.

На фоне обострения конфликта Россия объявила о начале военной спецоперации в Донбассе. Власти ЛДНР приняли решение эвакуировать своих граждан в российские регионы. Первый поезд с беженцами прибыл в Тулу.