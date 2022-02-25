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МИД России объяснил неэффективность санкций Великобритании против Путина и Лаврова

Политика
МИД России объяснил неэффективность санкций Великобритании против Путина и Лаврова
pixabay.com

Москва, 25 февраля. Ранее Великобритания сообщила о вводе персональных санкций против российского президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, а также заморозке их счетов. Однако эти меры будут неэффективны, заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Связано это с тем, что Путин и Лавров не имеют счетов в Великобритании, отметили МИД. Кроме того, у главы государства и министра также нет вкладов где-либо еще за рубежом.

Ограничительные меры Великобритания вводит в связи с обращением Путина. Глава государства заявил о начале военной операции в Донбассе. Свое решение он обосновал необходимостью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение санкций против Путина и Лаврова Великобританией. По словам дипломата, Москва не оставит без внимания новые ограничения Запада.

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