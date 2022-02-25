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Жозеп Боррель отреагировал на слухи о третьем пакете санкций против России

Политика
Жозеп Боррель отреагировал на слухи о третьем пакете санкций против России
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Брюссель, 25 февраля. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие дни никто не планирует принимать третий пакет санкций в отношении России.

В Сети распространилась информация, что в отношении России могут принять третий пакет санкций из-за событий в Донбассе. Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие дни этого ждать не стоит.

Боррель также сообщил 25 февраля, что совет ЕС принял второй пакет санкций. В него вошли не только экономические, но и персональные ограничения, под которые попали президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин утром 24 февраля сообщил, что в Донбассе началась вынужденная спецоперация, направленная на демилитаризацию Украины. По словам российского президента, в сложившейся ситуации другого выбора не было. Позднее ряд стран ввели санкции против России. В их числе Канада.

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