Жители Хмельницкой области показали кадры взрыва на аэродроме Староконстантинов

Староконстантинов, 25 февраля. Авиаудар нанесен по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, там базируются турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

Происшествие случилось вечером 25 февраля. Кадры с места взрыва появились в Сети, его распространили местные жители. На ролике видно, что по аэродрому нанесли несколько ударов, после чего начались выстрелы. Вспышка от взрыва озарила округу, с места удара повалил дым.

Ранее взрывы произошли в Донецке и Киеве. В столице удары нанесли по Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и полку связи. Пока не сообщается, есть ли пострадавшие в результате происшествий.