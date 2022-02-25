Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 00:03
23:53
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки подтвердила ввод санкций против Путина и Лаврова
23:53
Армия
МИД России прокомментировал раздачу оружия властями Украины
23:52
Политика
«Все в пыли и осколках»: в Донецке объявили о рекордном числе жертв за последние несколько лет
23:50
Политика
Главы МИД Украины и Германии договорились усилить давление на Россию
23:50
Политика
Захарова: антироссийские санкции являются свидетельством бессилия Запада
23:50
ФАН-ТВ
Плодотворный день: в Ростове-на-Дону раздали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
23:47
Общество
Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook
23:39
Общество
Артисты Большого театра не смогут поехать в Лондон на гастроли из-за ситуации в Донбассе
23:39
Общество
«Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полетов в Прагу и Варшаву
23:39
Весь мир
Знающие люди: почему Ливия встала в один ряд поддерживающих решение России по ЛДНР
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Жители Хмельницкой области показали кадры взрыва на аэродроме Староконстантинов

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 23:15
Происшествия
Жители Хмельницкой области показали кадры взрыва на аэродроме Староконстантинов
Pr Scr Telegram

Староконстантинов, 25 февраля. Авиаудар нанесен по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, там базируются турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

Происшествие случилось вечером 25 февраля. Кадры с места взрыва появились в Сети, его распространили местные жители. На ролике видно, что по аэродрому нанесли несколько ударов, после чего начались выстрелы. Вспышка от взрыва озарила округу, с места удара повалил дым.

Ранее взрывы произошли в Донецке и Киеве. В столице удары нанесли по Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и полку связи. Пока не сообщается, есть ли пострадавшие в результате происшествий.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жители Хмельницкой области показали кадры взрыва на аэродроме Староконстантинов
донбасс взрыв аэродром хмельницк
Комментировать