Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

Лондон, 25 февраля. Власти Великобритании официально подтвердили начало действия санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщило британское правительство.

Ранее Лондон уже обещал ввести некоторые персональные санкции против главы российского государства. До этого под ограничения со стороны Запада попадали только ряд топ-менеджеров и министров.

Причиной для ввода санкций против президента России и главы МИД РФ стала вынужденная военная операция на Украине, посвященная защите мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины.