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Захарова: Киев предложил перенести вопрос о переговорах с Москвой на 26 февраля

Политика
Захарова: Киев предложил перенести вопрос о переговорах с Москвой на 26 февраля
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 25 февраля. Власти Украины не захотели проводить переговоры с Россией. Они предложили вернуться к этому вопросу завтра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации в Донбассе в ночь на 24 февраля. Ее целью стала демилитаризация Украины. Из-за обострения конфликта Владимир Зеленский инициировал переговоры с российским лидером.

«Украинская сторона отказалась от переговоров с РФ, Киев предложил перенести этот вопрос на завтра», — отметила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киеву нужно самому понять, нужны ли ему переговоры с Москвой. Так она высказалась об идеи Зеленского на фоне спецоперации.

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