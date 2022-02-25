Сбербанк приостановил работу отделений в Чехии из соображений безопасности

Прага, 25 февраля. Сбербанк Чехия заявил, что временно закрывает все отделения на территории страны из соображений безопасности. Уже произошло несколько нападений на сотрудников финансовой организации.

Нападения на сотрудников Сбербанк Чехия были совершены в разных городах Чехии. Компания приняла решение приостановить работу на территории этой страны, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Одно из нападений совершено в Праге.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на территории Донбасса. Глава государства отметил, что целью вынужденной меры является демилитаризация Украины. В пятницу, 25 февраля, стало известно, что Канада ввела санкции против Сбербанка.