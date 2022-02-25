Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 00:03
23:53
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки подтвердила ввод санкций против Путина и Лаврова
23:53
Армия
МИД России прокомментировал раздачу оружия властями Украины
23:52
Политика
«Все в пыли и осколках»: в Донецке объявили о рекордном числе жертв за последние несколько лет
23:50
Политика
Главы МИД Украины и Германии договорились усилить давление на Россию
23:50
Политика
Захарова: антироссийские санкции являются свидетельством бессилия Запада
23:50
ФАН-ТВ
Плодотворный день: в Ростове-на-Дону раздали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
23:47
Общество
Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook
23:39
Общество
Артисты Большого театра не смогут поехать в Лондон на гастроли из-за ситуации в Донбассе
23:39
Общество
«Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полетов в Прагу и Варшаву
23:39
Весь мир
Знающие люди: почему Ливия встала в один ряд поддерживающих решение России по ЛДНР
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Сбербанк приостановил работу отделений в Чехии из соображений безопасности

Экономика
Сбербанк приостановил работу отделений в Чехии из соображений безопасности
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Прага, 25 февраля. Сбербанк Чехия заявил, что временно закрывает все отделения на территории страны из соображений безопасности. Уже произошло несколько нападений на сотрудников финансовой организации.

Нападения на сотрудников Сбербанк Чехия были совершены в разных городах Чехии. Компания приняла решение приостановить работу на территории этой страны, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Одно из нападений совершено в Праге.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на территории Донбасса. Глава государства отметил, что целью вынужденной меры является демилитаризация Украины. В пятницу, 25 февраля, стало известно, что Канада ввела санкции против Сбербанка.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Сбербанк приостановил работу отделений в Чехии из соображений безопасности
донбасс сбербанк чехия
Комментировать