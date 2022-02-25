События вокруг Украины раскололи мир на два основных лагеря. Первый из них – безропотные подпевалы США в любой ситуации. Их много. Это они одобряли вторжение в Ирак, Сирию, бомбардировки Югославии, Афганистана и Ливии. При этом совершенно неважно, как действия США выглядят с точки зрения закона и человеческой совести. Поддакивать американцам безопасно и даже иногда прибыльно - может перепасть кусочек вкусного от хозяина. Ну, или хотя бы палкой лишний раз не ударит.

Второй, менее многочисленный, лагерь состоит из тех, кто имеет мужество обладать собственным мнением. Это иногда даже опасно, зато всегда выглядит как минимум достойно.

Так, среди согласившихся с судьбоносным решением Москвы или поддержавших его находятся страны из всех уголков земли: Никарагуа и Куба, Белоруссия, Южная Осетия и Абхазия, Сербия, Сирия и ЦАР. О том, что защищать свой народ – законное и естественное право России также заявил вице-президент Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло по прибытии в Москву в среду, 23 февраля.

Поддержка приходит из, казалось бы, неожиданных мест. К примеру, из Ливии. В многострадальной, истерзанной войной стране ситуация с республиками Донбасса отразилась, как в капле воды.

Глава ПНЕ Абдель аль-Хамид Дбейба трусливо подождал, пока об историческом для всего мира решении Владимира Путина выскажутся все основные игроки, в том числе большой босс – США. А потом с отвагой попугая повторил их слова, осуждающие Россию. И то же самое сделали его подчиненные министры.

Но уж где-где, а в Ливии, благодаря вмешательству тех же США, более чем достаточно людей, умеющих держать оружие, которым запах пороха привычен, а военные задачи и действия понятны. Их мнение стоит в десятки раз больше, чем голос кабинетных чистюль, видевших все конфликты только на экранах телевизоров.

Так командир «444 бригады» Сил сдерживания Махмуд Хамза дал высокую оценку действиям российских военных. Он заявил, что исходя из его опыта и понимания военного дела, Россия имеет полное преимущество в войне с Украиной. И в таком мнении он не одинок.

Показательно, что эту силу ни в малейшей степени невозможно заподозрить в пророссийских настроениях, скорее, наоборот. Тем ценнее мнение людей, не привыкших кривить душой в угоду хозяевам.

أهل العلم: لماذا انضمت ليبيا إلى صفوف مؤيدي قرار روسيا بشأن جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

قسمت الأحداث حول أوكرانيا العالم إلى معسكرين رئيسيين. وأولهما هم الأصدقاء غير المستمتعين للولايات المتحدة الذين يتصرفون معهم في نفس الوقت في أي موقف. هناك الكثير من هؤلاء الناس. هم الذين وافقوا على غزو العراق وسوريا وقصف يوغوسلافيا وأفغانستان وليبيا. ومع ذلك لا يهم على الإطلاق كيف تبدو تصرفات الولايات المتحدة من وجهة نظر القانون والضمير البشري. من الآمن أن تقول نعم للأمريكيين. في بعض الأحيان الاتفاق مع أمريكة من المربح - يمكن للمالك أن يعطي لمن يطيعه قطعة لذيذة أو على الأقل عدم الضرب بعصا مرة أخرى.

المعسكر الثاني أقل عددًا. يتكون من أولئك الذين لديهم الشجاعة ليكون لهم رأيهم الخاص. قد يكون الأمر خطيرًا أحيانا لكنه يبدو دائمًا لائقًا على الأقل.

وهكذا من بين أولئك الذين وافقوا أو أيدوا قرار موسكو المصيري دول من جميع أنحاء العالم: نيكاراغوا وكوبا وبيلاروسيا وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وصربيا وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى. كما أكد نائب رئيس مجلس سيادة السودان محمد حمدان دقلو لدى وصوله إلى موسكو يوم الأربعاء 23 فبرايرأن الدفاع عن شعبها حق قانوني وطبيعي لروسيا.

يأتي الدعم من جهات تبدو غير متوقعة. على سبيل المثال من ليبيا. في البلد الذي طالت معاناته ومزقته الحرب هناك شيء مشابه لما يحدث في جمهوريات دونباس.

انتظر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة جبانًا حتى يقول كل اللاعبين الرئيسيين كلمتهم بما في ذلك الرئيس الكبير وهو الولايات المتحدة بشان قرار فلاديمير بوتين التاريخي للعالم كله. ثم كرر مثل الببغاء كلماتهم التي تدين روسيا وكذلك فعل وزرائه.

بفضل تدخل نفس الولايات المتحدة هناك أكثر من عدد كافٍ من الأشخاص في ليبيا الذين يعرفون كيفية حيازة الأسلحة والذين هم على دراية برائحة البارود والذين يفهمون المهام والأعمال العسكرية. يستحق رأيهم عشرات المرات أكثر من صوت منظمي المكاتب الذين شاهدوا كل الخلافات على شاشات التلفزيون فقط.

لذلك أشاد قائد اللواء 444 من قوة الردع محمود حمزة بأعمال الجيش الروسي. وقال بناءً على خبرته وفهمه للشؤون العسكرية أن روسيا تتمتع بميزة كاملة في الحرب مع أوكرانيا. وهو ليس وحده في هذا الرأي.

من المهم أن هذه القوة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مشتبهة بمشاعر موالية لروسيا بل على العكس من ذلك. رأي هؤلاء الناس الذين لم يعتادوا المراوغة لإرضاء أصحابها هو أكثر قيمة.