Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 00:02
23:53
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки подтвердила ввод санкций против Путина и Лаврова
23:53
Армия
МИД России прокомментировал раздачу оружия властями Украины
23:52
Политика
«Все в пыли и осколках»: в Донецке объявили о рекордном числе жертв за последние несколько лет
23:50
Политика
Главы МИД Украины и Германии договорились усилить давление на Россию
23:50
Политика
Захарова: антироссийские санкции являются свидетельством бессилия Запада
23:50
ФАН-ТВ
Плодотворный день: в Ростове-на-Дону раздали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
23:47
Общество
Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook
23:39
Общество
Артисты Большого театра не смогут поехать в Лондон на гастроли из-за ситуации в Донбассе
23:39
Общество
«Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полетов в Прагу и Варшаву
23:39
Весь мир
Знающие люди: почему Ливия встала в один ряд поддерживающих решение России по ЛДНР
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Суды Петербурга приняли к рассмотрению 319 дел об участии в несогласованных акциях

Происшествия
Суды Петербурга приняли к рассмотрению 319 дел об участии в несогласованных акциях
Федеральное агентство новостей  /  Елена Новицкая

Санкт-Петербург, 25 февраля. Суды Санкт-Петербурга за минувшие два дня получили 319 материалов по административным делам на участников несогласованных митингов.

Согласно информации пресс-службы судов Северной столицы, из более трех сотен полученных к рассмотрению дел вердикт вынесен по 203. По остальным материалам решение еще не принято.

Участники несогласованных акций нарушили ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах»). Демонстранты могут понести административную ответственность в виде штрафа в размере до 20 тысяч рублей. Также законом предусмотрены часы обязательных работ и административный арест на несколько суток.

Ранее сообщалось, что петербургские суды рассматривают 140 административных дел. Их участниками стали митингующие у Гостиного двора вечером 24 февраля.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Суды Петербурга приняли к рассмотрению 319 дел об участии в несогласованных акциях
суд петербург митинг
Комментировать