Суды Петербурга приняли к рассмотрению 319 дел об участии в несогласованных акциях

Санкт-Петербург, 25 февраля. Суды Санкт-Петербурга за минувшие два дня получили 319 материалов по административным делам на участников несогласованных митингов.

Согласно информации пресс-службы судов Северной столицы, из более трех сотен полученных к рассмотрению дел вердикт вынесен по 203. По остальным материалам решение еще не принято.

Участники несогласованных акций нарушили ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах»). Демонстранты могут понести административную ответственность в виде штрафа в размере до 20 тысяч рублей. Также законом предусмотрены часы обязательных работ и административный арест на несколько суток.

Ранее сообщалось, что петербургские суды рассматривают 140 административных дел. Их участниками стали митингующие у Гостиного двора вечером 24 февраля.