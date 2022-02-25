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Уровень газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 30%

Экономика
Уровень газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 30%
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 25 февраля. Газовые подземные хранилища Европы начинают стремительно пустеть. Запас опустился ниже 30%.

Такое быстрое опустошение резервов наблюдается впервые более чем за 10 лет, гласят данные Gas Infrastructure Europe. Мониторинг уровня газа в хранилищах ведется с 2011 года. Впервые за время наблюдений уровень запасов истощился так рано с начала года.

Тема цен на газ в Европе имеет стратегическое значение, считают в Минэкономики Франции. Таким образом ведомство прокомментировало повышение в последние часы на 30% стоимости голубого топлива в стране.

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газ европа хранилища
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