Компания Meta отмахнулась от требований России

Вашингтон, 25 февраля. Вице-президент компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, Ник Клегг заявил, что требование властей России о снятии ограничений с аккаунтов ряда российских СМИ не будет удовлетворено.

Руководство американской компании Meta приняло решение о блокировке аккаунтов четырех российских СМИ в социальной сети Facebook. После этого власти России потребовали отменить введенные ограничения.

«Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов», — написал Клегг в своем аккаунте в Twitter.

Ранее стало известно, что официальный Лондон вводит санкции против госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.