Госдеп: США продолжат предоставлять Украине военную помощь

Вашингтон, 25 февраля. Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать Украине военную помощь. Она, в частности, будет включать технику для противостояния России, сообщили в Госдепе.

Соответствующую тему обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в личном разговоре. Ранее российский президент Владимир Путин заявил о начале военной операции в Донбассе. Подобный шаг глава РФ назвал необходимым, отметив, что он направлен на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик.

О своем решении власти Соединенных Штатов заявляли и раньше. По словам представителей Пентагона, это обусловлено происходящим на территории страны.