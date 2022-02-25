Франция может направить в Румынию и Эстонию своих военнослужащих

Париж, 25 февраля. Сотни французских военнослужащих в ближайшее время могут отправиться в Румынию и Эстонию на фоне событий в Донбассе.

Местное телевидение со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что в Румынию могут поехать 500 военнослужащих, а в Эстонию — 200.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин обратился с заявлением к гражданам страны. Глава государства сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе, которая направлена на демилитаризацию Украины. Российский лидер подчеркнул, что это вынужденная мера. В результате очередного обстрела со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей.