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Лента
26 февраля 00:02
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CNN: США намерены объявить санкции против Путина

Политика
CNN: США намерены объявить санкции против Путина
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 25 февраля. Российский президент Владимир Путин может попасть под американские санкции. О намерении Белого дома ввести ограничения сообщили журналисты телеканала CNN.

Ранее о санкциях против Путина сообщили в Великобритании и Евросоюзе. Лондон намеревается распространить ограничения и на министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вашингтон тоже предупреждал о жестких шагах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва отреагирует на подобные шаги западных стран. Россия будет предпринимать только те шаги, которые соответствуют ее интересам, добавила дипломат.

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