CNN: США намерены объявить санкции против Путина

Вашингтон, 25 февраля. Российский президент Владимир Путин может попасть под американские санкции. О намерении Белого дома ввести ограничения сообщили журналисты телеканала CNN.

Ранее о санкциях против Путина сообщили в Великобритании и Евросоюзе. Лондон намеревается распространить ограничения и на министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вашингтон тоже предупреждал о жестких шагах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва отреагирует на подобные шаги западных стран. Россия будет предпринимать только те шаги, которые соответствуют ее интересам, добавила дипломат.