Власти ДНР: украинские силовики выпустили пять снарядов по поселку Верхнеторецкое

Верхнеторецкое, 25 февраля. Украинские войска обстреляли один из поселков на территории Донбасса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Верхнеторецкое. Обстрелы зафиксировали в 21:25 по местному времени. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Президент РФ Владимир Путин на фоне обострения конфликта и просьбы о помощи от глав ЛДНР принял решение о военной спецоперации по демилитаризации Украины. Он призвал силовиков сложить оружие.

Ранее украинские силовики обстреляли Донецк. Удар снарядов пришелся на здание спасательного центра МЧС. Пострадали и близстоящие жилые дома. Один из местных жителей показал последствия случившегося.