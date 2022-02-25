Съемочную группу ФАН сегодня встречали жители блокадного Ленинграда. На вопрос об отношении к происходящему на Донбассе они единогласно заявили, что поддерживают действия президента России.

Пенсионеры рады тому, что республики наконец-то получили возможность стать свободными. И совершенно не против того, что за это придется отвечать. Санкциями, ограничениями, другими полумерами, которые вводит Запад. Пережили и не такое.

«Молодец Путин. Конечно, да», — твердо заявляет жительница блокадного Ленинграда Надежда Петрова.

При этом люди, на чью судьбу выпала блокада, отмечают: время многое изменило в умах современных людей.

«Раньше люди были не такие, как сейчас. Сейчас люди очень страшные. Я коренная ленинградка. И мама у меня тоже была коренная. И у нас такого безобразия не было, как сейчас», — добавляет пенсионерка.

Надежда Петровна с гордостью показывает свои награды. И открытки, которые приходят отовсюду к памятным датам. Но особенно дороги те, что от президента. Она уверена — все его действия ведут к миру. Он за порядок. И за людей. На вопрос о том, можно ли было решить этот конфликт без боевых действий отвечает четко — нет. Все к этому шло. А еще высказывает свое мнение, проводя параллели между нынешней ситуацией и фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Находит много общего.

«Это фашизм. Я Украину вообще не признаю. Раньше ее не было. Я не пойму, откуда вообще взялась эта Украина. Честно вам говорю. Сколько я жила, не было такого. И украинцев у нас не было. Цыгане были, а украинцев не было», — говорит Надежда Петрова.

Происходящее в последние годы в ЛДНР мало кого оставляет равнодушным. Российский лидер неоднократно предлагал Украине начать переговоры и остановить произвол. Призывал соблюдать соглашения, достигнутые в Минске. Но, с молчаливого одобрения США, они постоянно нарушались. Неонацисты продолжали делать что хотят, пока, наконец, не вынудили Путина перейти к решительным действиям. Их без сомнений одобряют блокадники.

«Многие пойдут против Путина, что тут говорить. Многие и против Крыма были. Того, что Крым присоединился к России. Хотя историю никто не читает, не знает, как все это было — что тут удивляться? Если японцы говорят, что СССР на них атомные бомбы сбрасывал, что уже теперь говорить», — возмущается Валентина Максимова.

Блокадница говорит, что многие сейчас истории не знают, переворачивают ее так, как удобно. Пытаются ее переписать. И вместе с этим нападают на своих же. Почему восемь лет вся Европа и Америка молчала? Почему они молча наблюдали за тем, как в Донбассе гибнет мирное население, в том числе и дети?

«Фашизм. Он идет давным-давно на Украине. И не только сейчас. Восемь лет у них фашизм. Даже не восемь — 30 лет у них фашизм. Нацизм и фашизм вместе. Вы посмотрите на лица их руководителей. То, что они улыбаются, комедианты — это ни о чем не говорит. Что было при Порошенко, то и при Зеленском. Да еще и хуже. Фашизм. Пусть они делают референдум, пусть подпишут украинцы. Что же людей загнали? Вы думаете только на Донбассе плохо люди живут? Я думаю, нет. Вообще никого не слышно, кроме Зеленского», — подчеркивает блокадница Людмила Соловьева.

Эксперты и политологи сходятся во мнении, что Украина — просто инструмент для достижения геополитических задач американцев. Бесчисленные санкции, нарушение соглашений — а на другой чаше весов жизни людей. Главная цель — не дать России стать сильнее.

«Я думаю, что все происходит правильно. Наша реакция на дела Украины верная. Надеюсь, что украинцам хватит ума начать переговоры. Люди не при чем, понимаете? А над ними издеваются. Почему Украина так относится к русским, что русские им сделали? Они, может быть, сделали нам больше плохого, чем мы им», — уверена жительница блокадного Ленинграда Ирина Храброва.

25 февраля многие СМИ сообщили, что бывший комик — действующий президент Украины — спрятался в бункере и перестал выходить на связь. Россия же тем временем продолжает принимать беженцев. И все еще готова к диалогу. Требований не много, и все они обозначены. Петербуржцы продолжают верить, что лукавству и бесчинству в скором времени придет конец. А устроившим геноцид против своих же граждан — обязательно воздастся.